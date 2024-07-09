Турне Орбана объяснили «пробуждением» Европы, не желающей трагедии

Журналист MK.Ru Дмитрий Попов написал, что зарубежные поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и заявления о необходимости переговоров по Украине могут свидетельствовать о том, что в Европе меняются взгляды на происходящие мировые события. По его мнению, часть европейцев начала понимать, что их «тянут и толкают в большую войну, которая становится почти неизбежной».

Обозреватель прокомментировал недавнее соглашение между Польшей и Украиной, согласно которому поляки могут начать уничтожать российские ракеты в небе над соседней страной. Так, Попов назвал это очередным шагом по втягиванию НАТО в военный конфликт с РФ. На этот счет эксперт также привел недавнее заявление лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

«(Конфликт на Украине — ред.) скатывается дальше к глобальному конфликту благодаря этому невероятному соглашению, которое Зеленский заключил с Дональдом Туском — соглашение о безопасности, подписанное в Варшаве, разрешает польской армии сбивать российские ракеты и беспилотники в воздушном пространстве Украины. <…> Давайте срочно остановим это безумие!» — говорил Филиппо.

Журналист отметил, что прибалтийские страны также начали готовиться к возможному военному противостоянию с Россией. В статье Попов привел слова бывшего главного разведчика Белоруссии Руслана Косыгина, который утверждал, что Евросоюз намерен подготовиться к атаке на Белоруссию и Россию к 2027 году. Таким образом, по словам журналиста, экс-начальник Главного разведуправления Белоруссии оценил принятый Европой план действий в области военной мобильности, на который хотят потратить 1,6 млрд евро.

Виктор Орбан в своей статье «Правительства Европы в гуще войны» также прямо говорил, что европейские страны готовятся к реальному военному конфликту. В колонке венгерский лидер, по словам Попова, «выдал мрачное»: «То, что будет впереди, — гораздо хуже, чем мы думаем».

«И уже не кажется парадоксальным, что хорошим тормозом поезда большой войны являются и усиливающиеся российские удары по Украине. Потому что хорошо охлаждают перегретые русофобской истерией мозги», — заключил журналист.