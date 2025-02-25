ЦТАК: делегация Трудовой партии Кореи прибыла в Москву

Делегация Трудовой партии Кореи во главе с членом политбюро ЦК партии Ли Хи Еном 24 февраля прибыла в Москву, сообщает ЦТАК.

По данным агентства, в аэропорту делегацию встретили посол Северной Кореи в России Син Хон Чхоль и заместитель председателя комиссии генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов, сотрудники посольства КНДР и представители руководства «ЕР».

Ранее Северная Корея впервые включила русский язык в описание новых государственных почтовых марок, которые выпустят в 2025 году. Это отражает усиливающуюся связь между Пхеньяном и Москвой, причем в некотором смысле РФ для КНДР даже более важный партнер, чем Китай.