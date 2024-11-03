ЦИК Молдовы опубликовал первые результаты выборов президента

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Стояногло лидирует на выборах в Молдавии с 52,02% голосов

Кандидат в президенты Молдавии оппозиционер Александр Стояногло лидирует на выборах с 52,02% голосов, сообщает РИА Новости .

У действующего главы государства Майи Санду — 47,98%. Всего обработано 76% протоколов, сообщил ЦИК.

Выборы в республике сопровождаются скандалами. В частности, власти перекрыли мост и не дали части избирателей проголосовать.

Первый тур выборов состоялся 20 октября. Тогда Санду набрала 42,49% голосов, а экс-прокурор и оппозиционер Александр Стояногло — 25,95%.