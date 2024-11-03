ЦИК Молдовы опубликовал первые результаты выборов президента
Стояногло лидирует на выборах в Молдавии с 52,02% голосов
Кандидат в президенты Молдавии оппозиционер Александр Стояногло лидирует на выборах с 52,02% голосов, сообщает РИА Новости.
У действующего главы государства Майи Санду — 47,98%. Всего обработано 76% протоколов, сообщил ЦИК.
Выборы в республике сопровождаются скандалами. В частности, власти перекрыли мост и не дали части избирателей проголосовать.
Первый тур выборов состоялся 20 октября. Тогда Санду набрала 42,49% голосов, а экс-прокурор и оппозиционер Александр Стояногло — 25,95%.