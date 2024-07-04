ЦБ: участники рынка спокойно восприняли санкции против аналога SWIFT РФ

сегодня в 17:28

ЦБ: рынок оказался готовым к санкциям против российского аналога SWIFT

Первый заместитель Центрального банка России Ольга Скоробогатова заявила, что после того, как российский аналог SWIFT оказался под действием санкций, никакого всплеска отключений иностранных участников от системы не возникло, все оказались к этому готовы, пишет РБК .

«Участники, которые подключались, продолжают подключаться. Я думаю, в большинстве своем (они - ред.) предполагали такое развитие событий, поэтому мы видим, что большинство участников остались в системе работать», — сказала Скоробогатова.

По словам Скоробогатовой, несмотря на новые европейские санкции, которые ввели против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС, российский аналог SWIFT), она все равно продолжает функционировать.

Ранее сообщалось, что после новых санкций, введенных в конце июня 2024, количество пользователей СПФС увеличивается.