сегодня в 05:56

ЦАХАЛ заявила о начале новой волны ударов по центральной части Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале новой волны ударов по центральной части Ирана, сообщает РИА Новости .

«Армия обороны Израиля начала новую волну ударов по инфраструктуре иранского террористического режима в центральной части Ирана», — говорится в заявлении армии.

Ранее сообщалось, что 28 февраля вооруженные силы США и Израиля начали операцию против Ирана. Удары наносились по крупнейшим городам, включая столицу Тегеран. В Вашингтоне эти действия объяснили необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угрозы со стороны Ирана.

Позднее Корпус стражей исламской революции объявил о масштабном ответном ударе по израильским объектам. Также были атакованы американские цели в ряде государств региона: Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В ходе нанесения ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и несколько других высших руководителей республики.

