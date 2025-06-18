ЦАХАЛ сообщил о поражении ключевых военных объектов иранских сил

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Израильские военные наносят новые удары по западным районам Ирана, целясь в стратегические военные объекты, сообщает «Интерфакс» .

Как заявил бригадный генерал Эффи Дефрин, ВВС Израиля атакуют ракетные установки «земля-земля», склады боеприпасов и группы военных, пытающихся эвакуировать военное имущество с ранее пораженных позиций.

Особое внимание уделяется объектам, связанным с поставками вооружений проиранским группировкам. В ходе последних атак был уничтожен производственный комплекс по изготовлению противотанковых ракет под Тегераном, который, по данным израильской разведки, снабжал оружием ливанскую «Хезболлу».

По данным ЦАХАЛ, за последние годы Иран поставил «Хезболле» сотни противотанковых ракет, что значительно усилило военный потенциал группировки. Израильские военные подчеркивают, что продолжающиеся удары направлены на снижение этой угрозы и предотвращение дальнейшей эскалации.

Нынешняя эскалация началась 13 июня с израильских ударов по иранской ядерной программе, на что Тегеран ответил ракетными обстрелами территории Израиля. Конфликт перерос в самое масштабное военное противостояние между двумя странами за последние годы.