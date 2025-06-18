ЦАХАЛ предупредил о планах атаковать базу КСИР в 18-м округе иранской столицы
ЦАХАЛ: Израиль нанес удары по Тегерану
Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по Тегерану, вызвав мощные взрывы и крупный пожар в городе, сообщает ТАСС.
Атаке предшествовало официальное предупреждение ЦАХАЛа о планах нанести удар по военной базе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), расположенной в 18-м округе столицы.
Целью стали ангары, склады вооружений и промышленные объекты КСИР. В социальных сетях появились кадры сильного пожара в пораженном районе.
Этот удар стал ответом на продолжающиеся ракетные обстрелы израильской территории со стороны Ирана.