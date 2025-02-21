Треугольник РФ-КНР-США: к чему приведет развитие отношений?

Вероятно, что на стадии осмысления будущего переговорного процесса между Россией и США в Штатах всерьез рассматривали возможность разрушить российско-китайские партнерские отношения, но признали этот подход малопродуктивным, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Он добавил, что в треугольнике РФ-КНР-США множество противоречий.

«Отношения между Вашингтоном и Москвой до исторического звонка (президента США — ред.) Дональда Трампа (президенту РФ — ред.) Владимиру Путину находились на историческом минимуме; экономический конфликт Вашингтона с Пекином грозил вылиться в небывалую в истории торговую войну, да и в отношениях между Пекином и Москвой, посмотрим правде в глаза, пока немало шероховатостей. Но также очевидно, что стабилизировать отношения в этом треугольнике можно только при наличии воли всех трех сторон, причем роли участников этого процесса равновесны и равноценны», — отметил политолог.

Сипров пояснил, что общий успех зависит от каждого. Судя по всему, и в Вашингтоне, и в Пекине это поняли и взялись за дело.

«Обратимся к фактам. США и Россия восстановили диалог, причем в выгодном обеим сторонам, а не только Москве ключе. А вчера на полях саммита „Большой двадцатки“ в Йоханнесбурге министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой китайского МИДа Ван И. Показательно, что китайская сторона позитивно оценила российско-американскую встречу в Эр-Рияде. А это значит, что в Пекине не видят рисков для себя в наметившемся сближении РФ и США. Кстати, намечаются и американо-китайские переговоры», — заключил эксперт.