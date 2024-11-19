«Третья мировая»: Медведев допустил применение ОМП за обстрел РФ ракетами НАТО

Медведев: если по России ударят ракетой НАТО, может начаться Третья мировая

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что Россия может атаковать «Киев и основные объекты НАТО» оружием массового поражения (ОМП), если ракеты Североатлантического альянса ударят вглубь России. По его словам, это будет «уже WWIII».

Медведев высказался о недавних публикациях в западной прессе о том, что США разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России. В Белом доме прямо не подтверждали такую информацию.

По словам Медведева, несмотря на «явный пропагандистский замысел публикаций» в СМИ Запада, такие события рискуют возыметь «весьма серьезные последствия». Зампредседателя СБ напомнил, что 19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики страны в области ядерного сдерживания.

«Использование ракет альянса подобным образом теперь можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII (с англ. World War III — Третья мировая война — ред.)», — написал Медведев.

Свою публикацию политик завершил фразой про уходящего президента США Джозефа Байдена. По его словам, «может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества».