Военный эксперт Анатолий Матвийчук подверг критике идею итальянского премьера Джорджи Мелони, которая подчеркивает противостояние России и США и по сути грозит третьей мировой войной, сообщает NEWS.ru .

Мелони во время саммита Евросоюза предложила распространить статью 5 НАТО о коллективной обороне на Украину, не предоставляя ей членство в военном альянсе, а также выступила против отправки армий ЕС в эту страну.

По мнению эксперта, военные силы ЕС нежизнеспособны из-за маломощных армий и слабой военной экономики, поэтому в Европе пытаются противостоять России с помощью США, однако американский президент Дональд Трамп не будет «участвовать в авантюрах».

По словам Матвийчука, Мелони «решила стать самой умной», предложив ввести коллективную безопасность НАТО на Украине, которая не состоит в альянсе.

«Это означает прямое противостояние НАТО и России, а значит, третья мировая война», — резюмировал специалист.