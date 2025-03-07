Третья мировая: эксперт — о последствиях коллективной обороны НАТО на Украине
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Военный эксперт Анатолий Матвийчук подверг критике идею итальянского премьера Джорджи Мелони, которая подчеркивает противостояние России и США и по сути грозит третьей мировой войной, сообщает NEWS.ru.
Мелони во время саммита Евросоюза предложила распространить статью 5 НАТО о коллективной обороне на Украину, не предоставляя ей членство в военном альянсе, а также выступила против отправки армий ЕС в эту страну.
По мнению эксперта, военные силы ЕС нежизнеспособны из-за маломощных армий и слабой военной экономики, поэтому в Европе пытаются противостоять России с помощью США, однако американский президент Дональд Трамп не будет «участвовать в авантюрах».
По словам Матвийчука, Мелони «решила стать самой умной», предложив ввести коллективную безопасность НАТО на Украине, которая не состоит в альянсе.
«Это означает прямое противостояние НАТО и России, а значит, третья мировая война», — резюмировал специалист.