Трехсторонние переговоры возможны с приоритетом встречи Путина и Трампа

Белый дом рассматривает участие Зеленского в саммите на Аляске

Администрация США изучает возможность приглашения Владимира Зеленского на переговоры лидеров России и США, запланированные на 15 августа на Аляске, сообщает РИА Новости .

По данным NBC News со ссылкой на информированные источники, Дональд Трамп открыт к формату трёхсторонней встречи, однако первостепенное внимание уделяется подготовке двустороннего саммита с Владимиром Путиным.

Окончательное решение по участию украинского президента пока не принято. В случае реализации трёхстороннего формата это станет первым прямым переговорным процессом с участием всех сторон конфликта.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил исключительно двусторонний характер встречи двух лидеров.