Трамп: Зеленскому надо проявить гибкость на переговорах по Украине

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит продемонстрировать гибкость на переговорах по урегулированию кризиса на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Республиканец надеется, что Зеленский «сделает то, что от него требуется». По его словам, в этом потребуется проявление гибкости.

Также Трамп заявил, что все решения по вопросу урегулированию кризиса на переговорах будут принимать Москва и Киев. США «далеки от этого конфликта».

Ранее помощник главы России Юрий Ушаков рассказал, что президент РФ Владимир Путин и Трамп высказались за прямые переговоры между Москвой и Киевом. Допускалась вероятность, что уровень представителей Украины и России на встречах будет повышен.