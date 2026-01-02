Трамп заявил о намерении США оказать поддержку иранским протестантам

Американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что в случае «убийства безоружных протестующих» иранским режимом, США готовы предоставить помощь этим людям и предпринять необходимые шаги, пишет РИА Новости .

По словам Трампа, если в Иране начнут стрелять в мирных демонстрантов и безжалостно расправляться с ними, как это часто бывает, то Америка не останется в стороне.

«Мы полностью готовы к действиям», — заявил Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах Ирана продолжаются массовые протесты, переросшие в столкновения с силами правопорядка. Протесты, названные Reuters крупнейшими за последние три года, вспыхнули на фоне экономического кризиса.

