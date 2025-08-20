Трамп заявил о хороших шансах урегулировать конфликт на Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что есть хороший шанс урегулировать украинский конфликт после его успешных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости .

«Так что мы собираемся попытаться остановить это, и я думаю, у нас есть хороший шанс», — отметил он.

Также глава Белого дома добавил, что испытывает небольшой оптимизм по вопросу Украины, но считает эту проблему сложной.

Ранее в Белом доме заявили, что подготовка к личной встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского уже ведется. Однако когда она может состояться, не сообщается.