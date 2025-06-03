Трамп заявил о беспрецедентных темпах наращивания военного арсенала США

Президент США Дональд Трамп сообщил о рекордных темпах пополнения американских военных запасов в публикации на своей платформе Truth Social.

Глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты наращивают арсенал «со скоростью, которую страна еще не видела».

После встречи с военным руководством Трамп заявил о создании «самой сильной армии в истории США». Особый акцент был сделан на беспрецедентных объемах производства и закупок вооружений. При этом президент выразил надежду, что накопленный потенциал никогда не придется использовать в реальных конфликтах.

Официальные данные о конкретных объемах производства и закупок пока не раскрываются. Однако аналитики отмечают резкий рост инвестиций в оборонную промышленность и ускорение программ модернизации всех родов войск.

Заявление Трампа прозвучало на фоне активных дебатов в Конгрессе о военном бюджете на 2025 год, который, как ожидается, станет рекордным за всю историю страны.