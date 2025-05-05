Президент США Дональд Трамп заявил, что может назвать виновных в диверсии на газопроводах «Северный поток» без официального расследования, сообщает РИА Новости .

«Достаточно спросить нужных людей — и я скажу вам, кто это сделал», — заявил он журналистам в Белом доме, намекая на доступ к закрытой информации.

Трамп напомнил, что еще в 2022 году отвергал причастность России к взрывам, несмотря на обвинения в адрес Москвы. «Многие тогда не верили мне, но время показало правоту», — подчеркнул глава Белого дома.

Американский лидер также акцентировал свою роль в противодействии проекту «Северный поток — 2», заявив, что именно его администрация предпринимала шаги для блокировки строительства.

Взрывы на газопроводах, произошедшие 26 сентября 2022 года, до сих пор остаются загадкой. Официальные расследования Германии, Дании и Швеции не назвали конкретных виновных, хотя в СМИ появлялись версии о причастности украинских групп или западных спецслужб.