Трамп заявил, что верит в желание Путина разрешить конфликт на Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что верит в желание руководства РФ добиться разрешения конфликта вокруг Украины, сообщает РИА Новости .

«Президент (России, прим. — ред.) Путин, думаю, хочет, чтобы это было сделано», — отметил он.

Глава Белого дома также отметил, что украинский конфликт представлялся «относительно легким для разрешения».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе саммита РФ и США на Аляске стороны изложили свою позицию касательно урегулирования украинского кризиса. Министр подчеркнул, что аляскинский процесс еще не завершен, Москва ждет ответ на его предложение.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.