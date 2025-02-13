Трамп заявил, что у Зеленского низкий рейтинг

У президента США Дональда Трампа спросили, поддерживает ли он идею о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет уступить территорию или обменять ее для окончания конфликта с РФ. Американский лидер ответил уклончиво, сообщает СМИ соседнего государства « Политика Страны ».

«Ему придется делать то, что он должен, но его рейтинги, мягко говоря, не слишком высоки», — отметил Трамп.

Также у американского лидера спросили, не исключат ли Зеленского из переговорного процесса. Трамп отметил, что «пока он там», этого не произойдет.

При этом Трамп намекнул, что Украине могут понадобиться выборы. Во время них Зеленский рискует не переизбраться на должность.

Трамп 12 февраля позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, затем также по телефону поговорил с украинским президентом Владимиром Зеленским. трамп заявил, что вторая беседа тоже прошла «очень хорошо».