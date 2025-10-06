сегодня в 23:58

Трамп заявил, что решение о поставках Tomahawk Украине почти принято

Американский президент Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что хотел бы понять, как Украина намерена использовать эти ракеты.

Возможные поставки крылатых ракет Tomahawk Украине из США могут привести к разрушению наметившейся позитивной тенденции в российско-американских отношениях, сообщил ранее президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что у США были вопросы, связанные с обсуждением проблем поставок ВСУ новых систем оружия, в том числе Tomahawk и других.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.