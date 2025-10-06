Трамп заявил, что решение о поставках Tomahawk Украине почти принято
Американский президент Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что хотел бы понять, как Украина намерена использовать эти ракеты.
Возможные поставки крылатых ракет Tomahawk Украине из США могут привести к разрушению наметившейся позитивной тенденции в российско-американских отношениях, сообщил ранее президент РФ Владимир Путин.
Он напомнил, что у США были вопросы, связанные с обсуждением проблем поставок ВСУ новых систем оружия, в том числе Tomahawk и других.
