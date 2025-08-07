Трамп заявил, что не ставит условием встречи с Путиным общение с Зеленским

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не ставит условием встречи с российским лидером Владимиром Путиным контакты руководства РФ с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает « Лента.ru ».

«Нет, он не должен, нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом глава Белого дома отметил, что готов встретиться с Путиным даже если тот пока не планирует провести переговоры с Зеленским.

После июльского разговора американский президент открыто выразил разочарование отсутствием прогресса в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Трамп установил крайний срок — 8 августа. Если до этой даты ситуация не изменится, он обещает ввести «стопроцентные» дополнительные пошлины не только на российские товары, но и на продукцию стран, торгующих с Россией. Москва же считает все западные санкции нарушением международного права.