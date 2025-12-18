Трамп в своем обращении к нации не упомянул Украину и Венесуэлу

Американский президент Дональд Трамп в своем обращении к нации не упомянул урегулирование на Украине и напряженность вокруг Венесуэлы, сообщает РИА Новости .

Вместо этого Трамп говорил о том, что год назад США были мертвы, а теперь это «самая крутая страна».

Также он назвал армию США самой могущественной в мире.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что 18 декабря Трамп в обращении к нации может объявить войну Венесуэле. Ожидается, что американский лидер выступит в 05:00 по московскому времени.

Вашингтон необоснованно обвиняет венесуэльское правительство в недостаточной борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ. Военно-морской флот США развернул в Карибском бассейне ударную группу кораблей под командованием авианосца Gerald R. Ford, атомную субмарину и более шестнадцати тысяч военнослужащих. Начиная с сентября месяца, вооруженные силы США уничтожили в данном регионе не менее 20 быстроходных лодок, что привело к гибели более 80 человек.

