Трамп в день инаугурации планирует отсрочить запрет TikTok в США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что новым указом, который издаст в день инаугурации, отсрочит блокировку сервиса с короткими видео TikTok на территории Америки, пишет ТАСС .

«Я издам указ в понедельник (20 января — ред.), чтобы продлить период времени до момента, когда запрет по закону вступает в силу, чтобы мы могли заключить сделку для защиты нашей национальной безопасности», — написал Трамп в Truth Social.

Американский лидер также уточнил, что новым указом он освободит от ответственности все компании, которые будут поддерживать работу TikTok до момента выхода соответствующего документа.

Ранее сообщалось, что в США заблокировали TikTok. Приложение пропало из магазина Apple.