Трамп уклонился от деталей по итогам переговоров с Путиным

сегодня в 04:22

Трамп не рассказал о "точках соприкосновения" на саммите с Путиным

В интервью Fox News президент США Дональд Трамп отказался раскрывать конкретные точки согласия и разногласия, достигнутые на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает газета «Известия» .

Глава Белого дома также заявил о «довольно высокой вероятности» урегулирования украинского конфликта.

При этом, судьба возможного соглашения по Украине теперь, по словам Трампа, зависит от позиции Владимира Зеленского, добавил Трамп.

Ранее американский президент высоко оценил проведенный саммит на Аляске.