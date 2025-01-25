Трамп требует от премьера Дании Фредериксена отдать США Гренландию
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном потребовал от него отдать Гренландию, сообщает RT со ссылкой на Financial Times.
По словам источников, разговор Трампа и Фредериксена прошел «крайне плохо».
Как пишет издание, Трамп вел себя агрессивно и шел на конфронтацию, а также отвергал любые предложения Дании о сотрудничестве.
По словам источника, он был непреклонным.
Ранее Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США 7 января, когда дал пресс-конференцию в своей резиденции в Мар-а-Лаго. По мнению американского лидера, только присоединение к Штатам сделает остров снова великим.
Позднее генсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал заявление Трампа про Гренландию. Он назвал идею с присоединением не очень хорошей и попросил обратить внимание, что вряд ли это произойдет.