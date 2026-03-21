Трамп: США «очень близки» к достижению целей на Ближнем Востоке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США «очень близки» к достижению целей операции на Ближнем Востоке, сообщает RT .

Также он добавил, что Соединенные Штаты «близки к сворачиванию» военных действий.

«Мы очень близки к достижению наших целей, поскольку рассматриваем возможность свертывания наших огромных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении… режима Ирана», — написал он в соцсети Truth Social.

По его словам, Ормузский пролив необходимо будет охранять и патрулировать другим государствам, которые его используют, а США, как завил Трамп, этого не делают.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. США и Израиль развернули масштабную операцию, направленную на то, чтобы у Тегерана не появилось собственного ядерного оружия.

Иран, в свою очередь, начал отвечать на агрессию ударами по территории противника и по американским базам, расположенным в регионе.

