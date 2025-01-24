Трамп снова обвинил Россию в краже чертежей «супер-пупер-ракеты»

Новый президент США Дональд Трамп упрекнул Россию за «кражу чертежей» американских гиперзвуковых ракет во времена президентства Барака Обамы. В 2023 году республиканец уже утверждал, что Москва якобы украла у Вашингтона чертежи «супер-пупер» (super duper) ракеты и построила ее. В тот раз Трамп тоже обвинял в случившемся Обаму, сообщает РБК со ссылкой на новое интервью политика телеканалу Fox News.

В свежем интервью Трамп продублировал подозрения в адрес Москвы о якобы краже чертежей «супер-пупер-ракеты». По его мнению, «какой-то плохой человек» дал России американские чертежи гиперзвуковых ракет, когда в Овальном кабинете еще был Обама. Трамп подчеркнул, что чертежи «украли» именно при Обаме, а не при его предшественнике Джо Байдене.

«Россия украла чертеж, они получили его от нас. <…> Они украли его во время администрации Обамы, Обамы, а не Байдена», — утверждает Трамп.

Американский лидер добавил, что его страна создаст «сверхгиперзвуковые» ракеты, которые будут «даже на шаг лучше». Эти ракеты появятся у США в ближайшее время, заверил Трамп.

В мае 2020 года республиканец говорил, что в США создают «супер-пупер» гиперзвуковую ракету. Как заявлял Трамп, ее скорость будет в 17 раз больше, чем у самой быстрой ракеты в мире, и она сможет бить по целям на расстоянии 1600 километров.

Однако в октябре 2023 года Трамп выступил с заявлением, что Россия «украла» чертежи «супер-пупер-ракеты». Тогда он тоже говорил, что «кража» якобы произошла при президенте Бараке Обаме.

«Украли засекреченные чертежи и построили ракету», — говорил республиканец.

МИД России после этого отмечал, что Москва продолжает удивляться заявлениям США о наличии у них разработок, о которых «даже никто подумать не может».