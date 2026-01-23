Трамп: сделка по Гренландии позволит делать то, что захочет Вашингтон

Американский президент Дональд Трамп после переговоров в Давосе заявил, что сделка по Гренландии позволит Соединенным Штатам делать все, что захочет Вашингтон, сообщает РИА Новости .

«Мы можем делать все, что захотим», — заявил он, отвечая на вопрос о сделке.

Трамп после посещения Всемирного экономического форума в Давосе написал в соцсети Truth Social о том, что работа над соглашением по Гренландии не только продолжается, но и может принести огромную пользу США.

Также ранее глава американской администрации неоднократно подчеркивал, что контроль над Гренландией необходим для укрепления национальной безопасности США и оптимизации развертывания американской системы ПРО «Золотой купол».

