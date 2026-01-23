сегодня в 05:58

Трамп рассказал, зачем стремится к урегулированию конфликта на Украине

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что стремится к урегулированию конфликта на Украине в большей степени для Европы, чем для самого себя, сообщает РИА Новости .

«Я делаю это больше для Европы, чем для себя самого», — отметил он.

По его словам, в первую очередь он стремится к урегулированию ради прекращения гибели людей.

Весь процесс урегулирования конфликта на Украине фактически сведен к обсуждению одной проблемы, заявил ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Однако дипломат не раскрыл содержание этой финальной темы.

Выступая перед участниками форума, Уиткофф подчеркнул, что достигнутая концентрация на единственном спорном моменте свидетельствует о принципиальной разрешимости кризиса на Украине.

