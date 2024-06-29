Трамп рассказал об условиях отношений США, Китая и России
Бывший президент США видит нормализацию с Москвой и Пекином
Экс-лидер США Дональд Трамп видит нормализацию отношений Вашингтона с Москвой и Пекином при условии нахождения у власти в Белом доме «умного президента», пишет ТАСС.
«У нас есть внешние враги: Китай, Россия, Северная Корея. Но на самом деле они не враги, если у вас умный президент», — сказал Трамп, выступая перед избирателями в штате Вирджиния.
«С ними можно делать великие дела», — подчеркнул американский экс-лидер.
Накануне в США прошли дебаты Трампа и президента США Джо Байдена.
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.