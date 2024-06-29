Трамп рассказал об условиях отношений США, Китая и России

Экс-лидер США Дональд Трамп видит нормализацию отношений Вашингтона с Москвой и Пекином при условии нахождения у власти в Белом доме «умного президента», пишет ТАСС.

«У нас есть внешние враги: Китай, Россия, Северная Корея. Но на самом деле они не враги, если у вас умный президент», — сказал Трамп, выступая перед избирателями в штате Вирджиния.

«С ними можно делать великие дела», — подчеркнул американский экс-лидер.

Накануне в США прошли дебаты Трампа и президента США Джо Байдена.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.