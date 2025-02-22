Трамп рассказал, какую сумму компенсации должен будет заплатить Киев

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Киевом об обязательствах компенсировать США 400-500 млрд долларов, сообщает РИА Новости .

«Думаю, мы очень близки. Мы подпишем соглашения, надеюсь, в короткий срок, которым будет обеспечено возвращение нам 400-500 миллиардов», — отметил глава Белого дома.

Трамп добавил, что надеется на урегулирование конфликта на Украине.

Некоторое время назад американский президент Дональд Трамп сказал, что ожидает возврата средств, которые США потратили на поддержку Украины. Так, глава Штатов хочет получить эквивалент направленных денег в виде редкоземельных металлов на сумму 500 млрд долларов.

Ранее советник президента Соединенных Штатов Майк Уолц сказал, что Трамп разочарован Зеленским из-за отказа от компенсации США. Киеву необходимо вернуться к переговорам по редкоземельным металлам.