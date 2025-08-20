Трамп рассказал, что у него хорошие отношения с Путиным

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости .

«Я хорошо лажу с Путиным — и это хорошо. Это две ядерные державы. Всегда полезно ладить, верно?», — сказал в интервью радиоведущему Марку Левину.

Накануне, 18 августа, в Белом доме прошли переговоры с участием Трампа, Зеленского и европейских лидеров, на которых обсуждалось урегулирование конфликта на Украине.

После встречи американский президент позвонил российскому коллеге, с которым в том числе обговорил перспективы его контактов с главой Украины. Трамп также анонсировал трехстороннюю встречу с ним, Путиным и Зеленским.