Трамп раскритиковал экономический план Харрис и обвинил ее в высокой инфляции

По его словам, инфляция в стране начала сильно расти после прихода к власти президента США Джо Байдена и Харрис. Он обвинил Харрис в том, что за три года они ничего не сделала для борьбы с инфляцией.

«Идет 1,305 день, так почему же она не делает этого прямо сейчас?», — отметил Трамп.

Ранее интервью миллиардера Илона Маска с претендентом на пост президента США Дональдом Трампом за считанные часы набрало 1 млрд просмотров. Трамп устанавливает новые рекорды, и это свидетельствует о том, что американцы ожидают его триумфа в президентской гонке.