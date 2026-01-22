сегодня в 23:01

Трамп: работа над соглашением по Гренландии продолжается

Американский президент Дональд Трамп после посещения Всемирного экономического форума в Давосе написал в соцсети Truth Social о том, что работа над соглашением по Гренландии не только продолжается, но и может принести огромную пользу США, сообщает ТАСС .

Трамп также выразил убеждение, что мир еще не сталкивался с инициативой, аналогичной «Совету мира», учрежденному в рамках усилий по мирному разрешению конфликта в секторе Газа.

«Произошло так много хорошего», — добавил Трамп, комментируя результаты своего участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее Трамп заявил, что после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте были намечены контуры потенциальных соглашений относительно Гренландии, которая является автономной территорией в составе Дании.

Также ранее глава американской администрации неоднократно подчеркивал, что контроль над Гренландией необходим для укрепления национальной безопасности США и оптимизации развертывания американской системы ПРО «Золотой купол».

