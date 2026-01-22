Трамп: работа над соглашением по Гренландии продолжается
Американский президент Дональд Трамп после посещения Всемирного экономического форума в Давосе написал в соцсети Truth Social о том, что работа над соглашением по Гренландии не только продолжается, но и может принести огромную пользу США, сообщает ТАСС.
Трамп также выразил убеждение, что мир еще не сталкивался с инициативой, аналогичной «Совету мира», учрежденному в рамках усилий по мирному разрешению конфликта в секторе Газа.
«Произошло так много хорошего», — добавил Трамп, комментируя результаты своего участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Ранее Трамп заявил, что после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте были намечены контуры потенциальных соглашений относительно Гренландии, которая является автономной территорией в составе Дании.
Также ранее глава американской администрации неоднократно подчеркивал, что контроль над Гренландией необходим для укрепления национальной безопасности США и оптимизации развертывания американской системы ПРО «Золотой купол».
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.