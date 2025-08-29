Трамп предложил Пекину роль арбитра на линии разграничения

Президент США Дональд Трамп в ходе недавних консультаций с лидерами ЕС и Украины предложил привлечь китайских миротворцев для контроля за будущей демилитаризованной зоной на украинском фронте, сообщает «Интерфакс» .

Как информирует Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с обсуждением, речь идет о создании нейтрального буфера вдоль всей 1300-километровой линии соприкосновения после потенциального урегулирования.

При этом высокопоставленный представитель американской администрации сразу опроверг эти сведения, заявив, что «информация не соответствует действительности». Критически к подобному сценарию, по данным издания, относятся в европейских столицах и в Киеве.

Аналогичное предложение о направлении китайских миротворцев звучало ранее от российской стороны во время стамбульских переговоров весной 2022 года. Пекин же через официального представителя МИД КНР Го Цзякуня уже отрицал готовность участвовать в подобных миссиях на Украине, комментируя ранее аналогичные сообщения в немецкой газете Welt.