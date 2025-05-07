Администрация Дональда Трампа вела закрытые переговоры с украинскими властями о возможном размещении на территории страны граждан третьих государств, депортированных из США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Президент США Трамп предлагал Украине принять депортированных мигрантов, однако Киев так и не дал официального ответа на это спорное предложение, говорится в статье.

Переговоры велись в 2025 году на фоне ужесточения миграционного законодательства США. Украина рассматривалась как потенциальный транзитный пункт для мигрантов из Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Детали возможной финансовой компенсации Киеву не раскрываются

Эксперты отмечают, что такая инициатива могла бы поставить Украину в сложное положение, создав дополнительную нагрузку на ее социальную систему и вызвав недовольство ЕС. Молчание официального Киева, возможно, объясняется нежеланием обострять отношения с Брюсселем.

Бывшие сотрудники администрации Трампа подтверждают, что подобные предложения действительно обсуждались в рамках поиска «нестандартных решений» миграционного кризиса. Однако, по их словам, проект так и не был реализован из-за юридических сложностей и отсутствия четкого механизма реализации.