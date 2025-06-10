Трамп посоветовал Тунберг пройти курсы по управлению гневом

Президент США Дональд Трамп заявил, что шведской экоактивистке Грете Тунберг следует записаться на курсы, чтобы научиться контролировать свои эмоции, сообщает РИА Новости .

Глава Белого дома назвал Тунберг «странным человеком».

«Она молодая, раздраженная… Я думаю, ей нужно пойти на курсы по управлению гневом», — отметил он.

Корабль Тунберг двигался в сторону сектора Газа, везя гуманитарную помощь. Израильские власти заявили, что не допустят, чтобы экоактивисты попали в данный регион.

Израильские военные высадились на судно, на котором передвигались 12 пропалестинских активистов. Затем «Мадлин» стала направляться к берегам Израиля. Связь с пассажирами на какое-то время пропала.