Трамп посоветовал Тунберг пройти курсы по управлению гневом
Президент США Дональд Трамп заявил, что шведской экоактивистке Грете Тунберг следует записаться на курсы, чтобы научиться контролировать свои эмоции, сообщает РИА Новости.
Глава Белого дома назвал Тунберг «странным человеком».
«Она молодая, раздраженная… Я думаю, ей нужно пойти на курсы по управлению гневом», — отметил он.
Корабль Тунберг двигался в сторону сектора Газа, везя гуманитарную помощь. Израильские власти заявили, что не допустят, чтобы экоактивисты попали в данный регион.
Израильские военные высадились на судно, на котором передвигались 12 пропалестинских активистов. Затем «Мадлин» стала направляться к берегам Израиля. Связь с пассажирами на какое-то время пропала.