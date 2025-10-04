Трамп после заявления ХАМАС призвал Израиль остановить бомбардировку Газы
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников, сообщает РИА Новости.
По его словам, «на основании заявления, только что сделанного ХАМАС», он считает, «что они готовы к долговременному миру».
Также глава Белого дома отметил, что текущие условия для вывода заложников из Газы сейчас «слишком опасны». Он подчеркнул, что уже ведутся переговоры о деталях обеспечения безопасности в рамках данного процесса.
Палестинское движение ХАМАС передало ответ на предложение американского президента Дональда Трампа о прекращении военных действий в секторе Газа.
Администрация США намерена формировать временные Международные стабилизационные силы для сектора Газа совместно с партнерами из арабских стран и международного сообщества, об этом заявили в Белом доме.