сегодня в 20:01

Трамп пообещал разобраться в убийстве украинской беженки в США

Президент США Дональд Трамп подключился к расследованию жестокого убийства 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина, сообщает ТАСС .

Американский лидер назвал это преступление «чудовищным». Он отметил, что ознакомился с видео с места происшествия.

Трамп пообещал разобраться в деталях убийства. По его словам, он узнает всю необходимую информацию «к завтрашнему утру».

Трагедия произошла 22 августа в скоростном трамвае, где, по предварительным данным, американец Декарлос Б. напал с ножом на украинку Ирину Заруцкую и зарезал ее.

После этого мужчина скрылся, но его удалось задержать. Спустя две недели после происшествия видео жестокой расправы появилось в Сети.