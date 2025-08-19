Трамп поинтересовался у Орбана, почему он мешает Украине стать частью Евросоюза

Американский президент Дональд Трамп после встречи с европейскими лидерами и украинским президентом Владимиром Зеленским по телефону связался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы узнать, почему страна мешает Украине вступить в Евросоюз, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

По данным СМИ, 18 августа европейские лидеры, которые сопровождали Зеленского в Белый дом, попросили Трампа повлиять на Орбана в вопросе принятия Киева в состав Евросоюза.

Трамп якобы действительно позвонил Орбану и прямо спросил, почему тот против вступления Украины в Евросоюз. Официального подтверждения, что такой разговор между США и Венгрией был, пока нет.

При этом венгерский премьер-министр косвенно подтвердил, что общался с Трампом. В Facebook* он опубликовал пост, в котором заявил, что нельзя связывать гарантии безопасности с членством Киева в ЕС, поскольку это может привести к нежелательным последствиям. Орбан считает, что вступление Украины в Евросоюз не обеспечит стране необходимую защиту, и он не готов менять свою точку зрения по этому вопросу.

Ранее Трамп заявил, что в рамках урегулирования текущего конфликта Украина не сможет стать частью НАТО. Однако США готовы в какой-то степени участвовать в обеспечении безопасности этой страны.

* деятельность Meta — соцсети Facebook и Instagram — запрещена в России как экстремистская.