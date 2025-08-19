сегодня в 17:25

Трамп планирует подписать соглашение на встрече с Путиным и Зеленским

Американский президент Дональд Трамп во время разговора с Fox News сказал, что собирается подписать соглашение по завершению кризиса на трехсторонней встрече с главами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Это будет возможно, если их первый саммит «сложится», сообщает РИА Новости .

Трамп разговаривал с Путиным по телефону. США пытаются согласовать встречу главы РФ с Зеленским.

Президент Соединенных Штатов хочет посмотреть, что получится из возможного саммита президентов России и Украины. Если она пройдет продуктивно, то Трамп собирается организовать трехстороннюю встречу и «закрыть дело».

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Инъяцио Кассис заявил, что страна готова выступить, как площадка для проведения переговоров России и Украины. На время организации саммита Путину предоставят «иммунитет от судебного преследования» Международного уголовного суда, полномочия которого признает Берн.