Трамп: переговоры по Гренландии начались

Американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры о контроле США над Гренландией начаты и уже привели к согласию по многим вопросам, сообщает РИА Новости .

«Мы начали переговоры и, я думаю, многое согласовано», — отметил он.

Таким образом глава Белого дома ответил на вопрос, обсуждал ли он Гренландию с руководством европейских стран.

По его словам, это будет отличная сделка.

При этом президент США не уточнил, о каких согласованных вопросах он говорит и с кем ведутся переговоры.

Ранее Дания заявила, что готова начать с США диалог по Гренландии. Трамп неоднократно заявлял о желании приобретения острова Соединенными Штатами. Власти Дании и Гренландии, в свою очередь, предупреждали Вашингтон о недопустимости посягательств на остров, настаивая на уважении территориальной целостности.

Президент США Дональд Трамп после посещения Всемирного экономического форума в Давосе написал в соцсети Truth Social о том, что работа над соглашением по Гренландии не только продолжается, но и может принести огромную пользу США.

Также ранее глава американской администрации неоднократно подчеркивал, что контроль над Гренландией необходим для укрепления национальной безопасности США и оптимизации развертывания американской системы ПРО «Золотой купол».

