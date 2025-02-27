Трамп оценил время на урегулирование украинского конфликта

Скоро или никогда: Трамп о сроке урегулирования украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по Украине будет заключена или в ближайшее время, или конфликт продлится еще долго, пишет РИА Новости .

«Думаю, мы достигли большого прогресса, и это продвигается довольно быстро. Это либо случится относительно быстро, либо не случится вообще», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Ранее Трамп заявил, что подпишет с Зеленским соглашение о партнерстве в разработке природных ресурсов Украины, но вопрос о принятии страны в НАТО подниматься не будет.

Встреча американского лидера с Зеленским запланирована на пятницу.