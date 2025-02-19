Трамп оценил возможность российских военных уничтожить Киев

Россия могла разрушить украинские города, в том числе и Киев, но не сделала этого, заявил президент США Дональд Трамп.

«Россия в состоянии очень быстро уничтожить украинские города, в том числе Киев, на 100%», — заявил Трамп.

По словам американского лидера, в Кремле не хотят этого делать.

«Россияне не сделали этого в Киеве, потому что, я думаю, они не хотят запускать туда слишком много ракет. Они сделали это на 20%, но не на 100%. Если бы они хотели сделать это на 100%, это, вероятно, произошло бы очень быстро», — отметил президент США.

Ранее Трамп призвал провести выборы президента Украины, отметив, что Зеленского поддерживает около 4% населения страны.