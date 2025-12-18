Президент США не стал говорить о военной операции против Каракаса

Президент США Дональд Трамп в рождественском обращении не стал объявлять войну Венесуэле, несмотря на прогнозы журналиста Такера Карлсона о возможном начале военной операции, сообщает Общественное Телевидение России .

Американский журналист Такер Карлсон предположил, что Дональд Трамп может объявить о начале военной операции против Венесуэлы в своем обращении к нации. Однако президент США не упомянул Венесуэлу в рождественском выступлении, несмотря на сохраняющееся напряжение между странами.

В последние месяцы Трамп усилил давление на Каракас, обвинив власти Венесуэлы в терроризме, торговле людьми и контрабанде наркотиков. Он также объявил о блокаде танкеров, следующих в Венесуэлу или из нее, и заявил о намерении наращивать военное присутствие в регионе до возвращения «украденных активов». В ответ правительство Венесуэлы отвергло обвинения и обратилось в ООН, где генеральный секретарь Антониу Гутерриш призвал соблюдать международное право и снижать напряженность.

Политолог Рафаэль Ордуханян в беседе с ОТР отметил, что заявление Карлсона было попыткой предотвратить эскалацию конфликта. По его словам, Карлсон выступает против военного вмешательства США и стремится предостеречь Трампа от подобных шагов. Эксперт считает, что война с Венесуэлой может обернуться для США новым Вьетнамом, хотя в преддверии выборов Трампу могла бы понадобиться «маленькая победоносная война».

Россия продолжает поддерживать Венесуэлу, оказывая военную помощь вместе с Китаем. При этом Ордуханян назвал маловероятным сценарий прямого военного вмешательства Москвы, отметив, что слухи о возможной отправке российских вооружений в Каракас являются спекуляциями.

