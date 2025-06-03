Трамп опровергает утечки о возможных уступках Ирану в ядерной сделке

Президент США Дональд Трамп категорически отверг сообщения о том, что Вашингтон рассматривает возможность разрешить Ирану ограниченное обогащение урана, сообщает РИА Новости .

Через свою социальную сеть Truth Social глава Белого дома заявил: «В соответствии с нашим потенциальным соглашением мы не разрешим никакого обогащения урана», тем самым опровергая информацию, опубликованную Axios со ссылкой на анонимные источники.

Ранее портал Axios сообщил, что американская администрация якобы готова допустить ограниченное обогащение иранского урана на низком уровне в течение неопределенного срока. Эти сведения Трамп назвал ложными, подчеркнув свою принципиальную позицию по данному вопросу.

В своем заявлении президент также сделал язвительное замечание в адрес предыдущей администрации, напомнив о расследовании республиканцев в отношении использования «автоподписи» сотрудниками Байдена. Этот комментарий, по мнению политических аналитиков, призван подчеркнуть контраст между подходами двух администраций к иранскому вопросу.

Ситуация вокруг потенциального соглашения с Ираном остается напряженной. В то время как Трамп настаивает на полном запрете обогащения урана, Тегеран продолжает наращивать свои ядерные возможности, что вызывает озабоченность у международного сообщества.