Трамп считает убийство солдат в сирийской Пальмире нападением на США

Американский президент Дональд Трамп 13 декабря сказал, что убийство военнослужащих США в Сирии — нападение на Соединенные Штаты. Вашингтон даст сильный ответ на действия Исламского государства*, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на публикацию политика в Truth Social.

Группировка, по словам Трампа, совершила атаку против Соединенных Штатов и Сирии. Удар был нанесен в опасной части страны, которая еще не полностью находится под контролем местных властей.

«Будет очень серьезный ответ», — отметил Трамп.

Он добавил, что глава Сирии Ахмед аш-Шараа разозлился из-за инцидента. Лидер страны обеспокоен случившимся.

13 декабря в Пальмире террористы из ИГ* убили двоих военнослужащих США. Также во время нападения погиб гражданский переводчик.

*Исламское государство — экстремистская, террористическая организация, запрещена в РФ.

