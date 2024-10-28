Трамп объяснил начало СВО словами про «бумажного тигра»

Экс-глава США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Россия начала спецоперацию на Украине, посмотрев на то, как американская армия вышла из Афганистана. По его словам, президент России Владимир Путин счел вывод войск США тем, что Вашингтон стал «бумажным тигром», сообщает РБК .

В ходе предвыборного митинга на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке Трамп заявил, что Соединенные Штаты вывели своих военных из Афганистана «без достоинства и силы». В этот момент США показали «смущение, которого страна никогда не испытывала», считает бывший президент.

«И поэтому Путин посмотрел на нас и, вероятно, решил, что мы стали бумажным тигром, и после этого он отправился на Украину, а остальное — история», — утверждает Трамп.

Вместе с тем экс-глава США добавил, что в ходе своего президентства имел хорошие контакты с Путиным. В сумме при своем выступлении Дональд Трамп четыре раза упомянул Россию, Украину — пять, а Владимира Путина — дважды.