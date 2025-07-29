Трамп не видит угрозы для нефтяных рынков из-за новых санкций

Трамп: США готовы наращивать добычу нефти
Политика

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен возможными последствиями введения новых санкций против России для мировых нефтяных рынков, сообщает РБК.

«Нет, меня это не волнует. У нас так много нефти в нашей стране. Мы увеличим добычу нефти», — отметил Трамп, разговаривая с прессой на борту самолета Air Force One перед вылетом из Шотландии.

По его словам, нефть и так «довольно дешево стоит», и США должны нарастить объемы добычи еще больше.

При этом американский лидер напомнил, что дедлайн по урегулированию конфликта на Украине истечет через десять дней, начиная с 29 июля.

«Это, очевидно, повлияет на Россию, но он (президент России Владимир Путин. — ред) хочет, чтобы война продолжалась. Но мы введем пошлины. Может, повлияет на них, а может, и нет», — добавил Трамп.

Ранее, 14 июля, он  пообещал вторичные пошлины «примерно в 100%» в отношении России и ее торговых партнеров, если за 50 дней не будет прогресса в урегулировании ситуации. Однако 28 июля срок был сокращен до 10–12 дней.

В Кремле заявили, что «приняли к сведению» слова Трампа.