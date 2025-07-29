Трамп не видит угрозы для нефтяных рынков из-за новых санкций

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен возможными последствиями введения новых санкций против России для мировых нефтяных рынков, сообщает РБК .

«Нет, меня это не волнует. У нас так много нефти в нашей стране. Мы увеличим добычу нефти», — отметил Трамп, разговаривая с прессой на борту самолета Air Force One перед вылетом из Шотландии.

По его словам, нефть и так «довольно дешево стоит», и США должны нарастить объемы добычи еще больше.

При этом американский лидер напомнил, что дедлайн по урегулированию конфликта на Украине истечет через десять дней, начиная с 29 июля.

«Это, очевидно, повлияет на Россию, но он (президент России Владимир Путин. — ред) хочет, чтобы война продолжалась. Но мы введем пошлины. Может, повлияет на них, а может, и нет», — добавил Трамп.

Ранее, 14 июля, он пообещал вторичные пошлины «примерно в 100%» в отношении России и ее торговых партнеров, если за 50 дней не будет прогресса в урегулировании ситуации. Однако 28 июля срок был сокращен до 10–12 дней.

В Кремле заявили, что «приняли к сведению» слова Трампа.