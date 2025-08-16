Трамп не связался с Зеленским после переговоров с Путиным
После исторической встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп так и не провёл запланированный разговор с Владимиром Зеленским, сообщает RT со ссылкой на корреспондента Financial Times в Киеве Кристофера Миллера.
Источник, близкий к украинскому президенту, охарактеризовал ситуацию как «очень странную».
Другой инсайдер иронично сравнил происходящее с «ничегобургером» (nothingburger).
В пятницу, 15 августа, Владимир Путин и Дональд Трамп провели встречу на Аляске. Российско-американский саммит завершился, Путин вылетел в Россию, Трамп — в Вашингтон.