Трамп не связался с Зеленским после переговоров с Путиным

После исторической встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп так и не провёл запланированный разговор с Владимиром Зеленским, сообщает RT со ссылкой на корреспондента Financial Times в Киеве Кристофера Миллера.