Трамп не стал исключать наземную операцию в Иране ради нефти

Белый дом сообщает, что американский президент Дональд Трамп в настоящее время не намерен начинать сухопутную военную операцию в отношении Ирана, однако такая возможность окончательно не снята с повестки дня, об этом сообщает РИА Новости .

«Я не знаю, о чем там строят догадки, но я точно не смогу вам этого сказать. Если бы я вам это сказал, у меня были бы из-за этого проблемы», — заявил Трамп журналистам.

Аналогичное мнение высказала официальный представитель администрации Кэролайн Ливитт. По ее словам, подобные действия (начало сухопутной операции — ред.) не входят в текущие планы. Но президент сохраняет за собой право рассмотреть все существующие варианты развития событий.

28 февраля США и Израиль начали операцию в Иране, направленную на то, чтобы у Тегерана не появилось собственного ядерного оружия. Позднее Иран начал отвечать на агрессию противника ударами по его территориям и по американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Позднее стало известно, что на первую неделю обострившегося конфликта Вашингтон потратил порядка 6 млрд долларов.

